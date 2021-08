In casa Raffaele Lamezia arriva la quinta conferma con Giuseppe Citriniti.

Il centrale catanzarese all’ottavo anno consecutivo rappresenta un punto fermo al centro del gioco gialloblu. Prima della Raffaele Lamezia ha militato nel campionato di serie b2 con la squadra della sua città esprimendosi sempre ad ottimi livelli.

Citriniti, si dice pronto alla nuova stagione: «per la mia ennesima stagione alla Raffaele mi aspetto un campionato di vertice contando su un gruppo già forte e coeso. L’anno scorso è rimasto l’amaro in bocca per come si è conclusa la tanto particolare quanto entusiasmante stagione, per cui c’è tanta voglia di ripetere lo stesso percorso provando a raggiungere il salto di categoria. Ciò che mi continua ad entusiasmare è la passione di tutto lo staff, dei miei compagni di squadra e l’ambizione di fare meglio dell’anno scorso».