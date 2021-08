La scuola calcio ASD Real Soccer Lamezia convogliata nel settore giovanile della Promosport

Da quest’anno la scuola calcio ASD Real Soccer Lamezia sarà convogliata nel settore giovanile della Promosport.

A tal proposito, le dichiarazioni del direttore tecnico, Alessandro Vinci: “si partirà dalla categoria “piccoli amici” fino agli allievi. Chiaramente tra i tecnici dei vari settori ci sarà una costante collaborazione, per fornire, ai ragazzi, la possibilità di crescere nella categoria superiore, laddove ci fossero i presupposti. La nostra attenzione sarà orientata a sviluppare una metodologia che riesca a coniugare la formazione calcistica nonché socio- culturale. Il presidente Folino ci ha messo nelle condizioni migliori per poter lavorare sull’intero settore giovanile, infatti, l’obiettivo è quello di costruire, anno per anno, una realtà solida”.

Di seguito l’organigramma del settore giovanile: