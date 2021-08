Dopo tutta la convulsa fase di nascita, l’Fc Lamezia Terme inizia la propria stagione ufficiale con i primi passaggi per la preparazione.

Oltre alla dozzina di nomi già annunciati, ed altre conferme da Sambiase e Vigor Lamezia tra under e over (Russo, Ammendola, Carubini, Gentile, Ferrara, Chiodo, Talarico), qualche volto nuovo (Laaribi, ex Vibonese), sono circa una ventina i giocatori che questo pomeriggio si sono sottoposti ai tamponi e verifica dei vaccini al “Guido D’Ippolito”, con consegna del kit tecnico al “Gianni Renda”, da dove domani mattina si partirà alla volta di Montecatini Terme.

Foto 5 di 6











Il gruppo in Toscana potrebbe subire ulteriori cambiamenti, tra giocatori in prova da verificare sul campo (specie nel comparto under) ed altre trattative attualmente in essere per rinforzare l’organico, con i primi allenamenti congiunti previsti nelle due settimane di ritiro ed un terzo appuntamento che si dovrebbe tenere nella città della piana prima dell’esordio ufficiale tra Coppa (12 settembre) e campionato (19 settembre).

Nel frattempo da Roma dovrebbero chiudersi le vicende delle squadre in bilico per annunciare la composizione dei gironi, con oggi il Tar del Lazio ad aver accolto la richiesta della Casertana di ripartire dalla serie D dopo l’esclusione dalla serie C.