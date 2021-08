La guardia Luciano Tartamella terzo nuovo innesto per il Basketball Lamezia

Arriva il terzo innesto tra le file del Basketball Lamezia, ancora all’insegna della linea giovane trattandosi di un 2002.

La guardia Luciano Tartamella, proveniente dalla Pallacanestro Trapani (A2), ha già esperienze e minutaggio in Lega Due ma arriva a Lamezia con la voglia di vivere una stagione da protagonista in Serie C Gold con le Fenici Gialloblu