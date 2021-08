Altra conferma in casa Raffaele Lamezia con Francesco Chirumbolo

Arriva ancora una conferma in casa Raffaele Lamezia, questa volta tocca a Francesco Chirumbolo, schiacciatore lametino classe ‘95, che va ad arricchire il roster gialloblù.

Francesco è cresciuto nelle giovanili della Tonno Callipo Volley con cui si è laureato campione d’Italia under 14, successivamente approda alla Raffaele Lamezia nella stagione 2011/2012 conquistando subito la promozione dalla Serie D alla Serie C rendendosi utile in diversi ruoli.

Dopo un paio di stagioni con la maglia della Raffaele si è trasferito fuori regione per motivi di studio fin quando è tornato nel 2019 rendendosi subito protagonista in Serie C meritandosi la conferma nella scorsa stagione in Serie B, dove ha dato un contributo fondamentale.

Lo schiacciatore, chiamato dalla società a rendersi ancora di più protagonista, esprime tutto il suo orgoglio a vestire ancora i colori gialloblù:

”L’onore è tutto mio di poter fare ancora parte di una squadra, una società e di una famiglia come quella della Raffaele Lamezia. Ogni anno penso di fermarmi, ma come ogni anno non vedo l’ora di ricominciare. Al Presidente Strangis e a Mister Torchia non si può dire di no e con la speranza di rivedere il Palasparti gremito siamo carichi più che mai. Forza Raffaele Lamezia, sempre!”