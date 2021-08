Anche il portiere Emanuele Gentile passa dalla Vigor Lamezia al Fc Lamezia Terme

Anche il portiere Emanuele Gentile compare nella lista dei giocatori passati dalla Vigor Lamezia al Fc Lamezia Terme.

Nato a Lamezia Terme, nel 2001, è cresciuto nella fila dell’Academy Lamezia di Felice Natalino. In seguito varie esperienze nelle giovanili di Cosenza, Hellas Verona ed FC Sudtirol, nel quale è aggregato in prima squadra. Esordisce in Serie D con le formazione trentina del Dro.

“Il suo punto forte è l’uno contro uno. Sa leggere i movimenti degli attaccanti e rimane in piedi fino all’ultimo momento. La sua reattività tra i pali, garantisce affidabilità a tutto il reparto” sostiene la presentazione.