La Royal Team Lamezia annuncia Angela Bina Ruffo, laterale classe ‘02, che ha militato nel Corigliano Rossano, squadra con la quale ha vinto il campionato di Serie C. Nella stagione 2020/21 si è cimentata nel calcio a 11, in forze alla Valle dell’Esaro, ed ora si dice pronta a calpestare, nuovamente, il parquet.

Lo staff tecnico e dirigenziale non nasconde l’entusiasmo per il nuovo arrivo in casa bianco verde, certi che, nella prima apparizione nel campionato di Serie A2, avrà l’opportunità di mettersi in mostra e dimostrare il proprio valore.

“Credo che questa esperienza sarà molto significativa per il mio futuro, ho grandi aspettative e tanta voglia di mettermi in gioco, da parte mia garantisco il massimo impegno. Non vedo l’ora di scendere in campo insieme alle mie compagne, per cercare di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati dalla società” sono le prime dichiarazioni della nuova atleta biancoverde