Termina 4-1 il primo allenamento congiunto della Promosport con il Soriano

Termina con il risultato di 4-1 il primo allenamento congiunto con la GS Soriano, squadra che milita nel campionato di Eccellenza. Gagliardi, Perri e Colosimo, che sigla la doppietta personale, sono stati gli autori delle 4 reti per la squadra di mister Morelli.

Nel primo tempo mister Morelli schiera Pagano tra i pali, Bruno, De Martino, Villella, Schirripa, Scozzafava, Casella, Lorecchio, Corigliano, Riccelli e Colosimo. Nella ripresa, scendono in campo, Mercuri in porta, Russo, Gagliardi, Mercurio, Melina, Milougou, Mascaro, Perri, Porpora, De Fazio.

Per Morelli “oggi è stata una prima uscita con una squadra di categoria superiore, tuttavia ho visto una squadra con la mentalità giusta, disposta al sacrificio e a migliorarsi giorno dopo giorno. Mi preme fare i complimenti ai ragazzi che si sono comportati discretamente e hanno dimostrato che possediamo ampi margini di miglioramento. Sono contentissimo di come hanno risposto i ragazzi under, l’inizio è promettente, anche se siamo solo all’inizio del nostro percorso.”

Secondo Colosimo, uno dei migliori in campo, “dopo lo stop dovuto al Covid-19, finalmente siamo ritornati ad allenarci, e non vedo l’ora di concludere il progetto ambizioso che avevamo iniziato l’anno scorso. Oggi abbiamo sfoderato una bellissima prestazione, siamo un grande gruppo e spero che riusciremo a continuare in questa direzione. La preparazione non è iniziata da molto, per cui sentiamo ancora i carichi di lavoro, tuttavia, abbiamo dimostrato di possedere molte doti tecniche e soprattutto siamo riusciti a mettere in atto il lavoro tattico impostato con il mister”.