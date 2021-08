Il 7 e 10 settembre due giorni di stage per formare la squadra femminile della Promosport

Oltre alle ambizioni di salto di categoria con la squadra in Promozione maschile, la Promosport da questa stagione aprirà anche il settore femminile, iscrivendosi al campionato di Eccellenza (livello regionale per le compagini ad 11, la cui vittoria dà l’accesso alla serie C, terzo livello nazionale).

In tale ottica il 7 e 10 settembre si terranno due stage con il tecnico Giovanni Crupi e i suoi collaboratori presso il Campo sportivo in Località Ginepri per iniziare a costruire la compagine biancoblu che scenderà in campo.