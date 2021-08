Sandro Cipparrone è il nuovo allenatore dell’ASD Garibaldina

Sandro Cipparrone è il nuovo allenatore della ASD Garibaldina, squadra che rappresenta a tutti gli effetti il comprensorio del Reventino e che milita, da diversi anni e con continuità, nel campionato di Promozione.

Cipparrone, cosentino, 57 anni, è stato scelto per la sua grande esperienza e per le garanzie che offre sul piano professionale, come testimoniano i notevoli risultati ottenuti in carriera.

Da calciatore ha militato, tra le altre, nelle file di squadre prestigiose come Cosenza, Rende, Castrovillari, Vigor Lamezia, Rossanese e Acri, contribuendo, nel suo ruolo di centrocampista, a centrare diverse promozioni e raggranellando tra l’altro ben 67 presenze e 8 gol tra i professionisti della Serie C. Una carriera che è poi proseguita altrettanto brillantemente anche come allenatore, con piazzamenti importanti e promozioni tra l’Eccellenza e la Serie D.

Mister Cipparrone è approdato alle falde del Reventino, dove intende rimanere per più stagioni e lavorare in prospettiva, grazie a una rinnovata dirigenza che non nasconde le sue ambizioni e che intende programmare un futuro importante per questa squadra.

«All’“Antonio Leo” sono venuto a giocare da avversario con le altre squadre che ho allenato e ho sempre vinto», dichiara ironicamente Cipparrone (alla sua prima intervista da allenatore della Garibaldina), che spera quel campo di calcio, possa diventare, sedendo questa volta sulla panchina giusta, un fortino, possibilmente, inespugnabile. «Sono qui perché ho sposato un progetto pluriennale, – aggiunge – che mi consentirà di lavorare in tranquillità, creando le basi per raggiungere dei risultati importanti. Mi hanno convinto – conclude – le insistenze e la determinazione della società, assieme alla ferma volontà di creare un nuovo entusiasmo attorno alla squadra».

La società, in effetti, si sta spendendo nel tentativo di creare un movimento calcistico che possa travalicare i limiti comunali, non più sufficienti a mantenere certi livelli, attingendo a tutto il bacino del Reventino-Savuto, valorizzando, così, il più possibile, le risorse locali, sia sul piano dirigenziale che calcistico, da coinvolgere in un progetto tanto ambizioso, quanto importante.

La prima data importante sul calendario, per il neo mister della ASD Garibaldina, è il prossimo martedì 24 agosto alle 18, quando inizierà, ufficialmente, la preparazione della squadra in vista della nuova stagione 2021-2022, che avrà, come prima tappa la Coppa Calabria, con una serie di partite, che serviranno a rodare il modulo e familiarizzare con l’ambiente, ma soprattutto a prepararsi al meglio per l’imminente avvio del campionato previsto per metà settembre.