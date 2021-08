Seconda edizione di “Sport Summer Arena” da giovedì a domenica in piazza “5 dicembre”

E’ iniziato il conto alla rovescia per la seconda edizione di “Sport Summer Arena”, evento organizzato dall’associazione Ad Turres Ad Turres MMXX, in collaborazione con la presenza dell’ASD Muay Thai Lamezia, che si svolgerà da giovedì a domenica in piazza “5 dicembre”.

Sono partiti i lavori di allestimento della grande agorà sportiva che proietterà il pubblico in una dimensione sospesa tra sport, mare, estate, vacanza. Giorni all’insegna dello sport e del sano divertimento nella piazza lametina, naturale centro di incontro e aggregazione.

«L’evento – hanno dichiarato i soci dell’Ad Turres Ad Turres MMXX – nasce dalla volontà di rivitalizzare questa parte del territorio, e di riscoprire la bellezza di stare insieme attraverso l’attività sportiva, occasione di crescita umana e sportiva. I lametini potranno ritrovarsi tutte le sere, in amicizia e semplicità per godere di sport e animazione. Una piazza come un villaggio sportivo, riprendendo così, un iter di condivisione dello sport, la prima forma dello stare insieme nel rispetto di sé e degli altri. Vogliamo ringraziare – concludono gli organizzatori – tutti i volontari, uomini e donne che hanno deciso di guardare al nostro territorio con sguardo orgoglioso e agire fermo, sicuri che la passione per le proprie radici innescherà la più grande rivoluzione».

La seconda edizione, nel massimo rispetto di tutte le norme anti-contagio covid 19, vedrà: beach soccer, beach tennis, beach volley, muay thai e altri appartenenti al mondo del fitness. Inoltre, ci saranno tornei di Subbuteo, tavoli per il calcio balilla e il ping pong.

I tormentoni musicali estivi, un’ottima offerta gourmet dei locali situati nelle vicinanze, ed una gaia animazione per i più piccoli, accompagneranno il ricco programma del villaggio di Sport Summer Arena, aperto a tutti senza distinzione di età.