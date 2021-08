Dal 10 ottobre al 24 aprile la stagione regolare in serie C Gold con ai nastri di partenza il Basketball Lamezia

Si disputerà dal 10 ottobre al 24 aprile la stagione regolare in serie C Gold, che accoglie compagini calabresi e campane oltre ad un lucana, per quanto riguarda il campionato di basket.

Due turni infrasettimanali previsti (il 3 novembre e l’8 dicembre nel girone di andata, il 16 febbraio ed il 23 marzo in quello di ritorno), con le 15 partecipanti che alla fine della stagione regolare avranno, secondo il piazzamento, da affrontare il turno successivo con in ballo 1 promozione e 2 retrocessioni tra il 1 maggio ed il 12 giugno:

le squadre classificatesi dal primo all’ottavo posto accederanno ai Play Off (quarti e semifinali al meglio delle 3 gare, finale al meglio delle 5) per definire la squadra promossa in Serie B;

le squadre classificatesi al nono ed al decimo posto terminano il campionato;

le squadre classificatesi dall’undicesimo al quattordicesimo posto saranno ammesse ai Play Out, al meglio delle 3 gare, per determinare una delle due squadre retrocesse in Serie C Silver;

la squadra classificatasi al quindicesimo posto retrocede in Serie C Silver.

Nel girone che vede ai nastri di partenza il Basketball Lamezia figurano:

Pallacanestro Salerno

Basket Bellizzi

University Basket Potenza

Pallacanestro Cercola

New Basket Agropoli

A.S.D. Roccarainola

Angri Pallacanestro

Pallacanestro Trinita’

Bim Bum Basket Rende

Cestistica Benevento

Juvecaserta Accademy

Sorriso Azzurro Sant’Antimo

Basket Club Irpinia

New Caserta Basket

Gialloblu che partono con un roster giovane, mescolando conferme e nuovi ingressi puntando a mantenere la categoria.