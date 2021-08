In casa Raffaele Lamezia il capitano Porfida vestirà ancora una volta i colori gialloblù.

L’opposto lametino non ha mai pensato di smettere durante l’estate conscio che può dare ancora tanto alla squadra sia a livello umano sia a livello tecnico. Risulta essere una pedina fondamentale per mantenere l’equilibrio del gruppo, si appresta a disputare la settima stagione con la Raffaele Lamezia, confermandosi ancora leader indiscusso.

Il capitano, esprime tutto il suo orgoglio: ”Questa riconferma mi rende felicissimo. Essere nuovamente il capitano della Raffaele Lamezia rappresenta l’ulteriore prova di quanto, il Presidente Strangis e il Mister Torchia, credano in me sia come giocatore che come uomo. Anche quest’anno cercherò di mettermi in gioco dando il mio contributo per raggiungere quegli obiettivi di squadra che tutti noi desideriamo. Sento ancora di poter dire la mia in questo campionato e sono sicuro che con la squadra grazie al duro lavoro ci toglieremo anche quest’anno grandi soddisfazioni”.