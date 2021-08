New entry in casa Raffaele Lamezia lo schiacciatore lametino Pasquale Viterbo

New entry in casa Raffaele Lamezia, si tratta dello schiacciatore lametino Pasquale Viterbo, classe ‘97, che metterà a disposizione di mister Torchia le sue dote fisiche.

Per Viterbo si tratta del primo campionato a livello nazionale, ma la dirigenza gli ha dato piena fiducia “a dimostrazione del fatto che la società investe sui talenti del territorio. C’è la ferma convinzione che grazie a questa occasione lo schiacciatore potrà dire la sua, iniziando un percorso di crescita grazie all’aiuto dei compagni più esperti”.

Nelle prime parole, esprime tutto il suo entusiasmo nell’iniziare questa avventura: ”Le sensazioni per questa nuova esperienza sono alte poiché allenarsi e confrontarsi con giocatori di un certo calibro rende tutto più interessante e mi incentiva a fare sempre meglio. Le aspettative sono quelle di crescere professionalmente nel mondo della pallavolo. L’aver accettato l’offerta è stato quasi istintivo e semplice. Ringrazio in particolare modo Luca, Salvatore ed il Presidente Strangis per avermi dato la possibilità di ritornare dove tutto è iniziato”.