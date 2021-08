Il Sambiase Calcio 1923 completa il proprio staff tecnico, lunedì sera al via la preparazione della prima squadra

Il Sambiase Calcio 1923 comunica ufficialmente quello che sarà il proprio staff tecnico per la prossima stagione di Prima Categoria che prenderà tra qualche settimana.

Come già annunciato, la guida tecnica della squadra è stata affidata a Mister Giuseppe Neri che sarà coadiuvato da Pasqualino Romagnuolo nella figura di collaboratore tecnico, Gennaro Curcio come preparatore atletico e Giuseppe Lanzo, preparatore dei portieri.

La società sambiasina coglie anche l’occasione per comunicare che i propri tesserati si ritroveranno lunedì, alle 19:30, presso lo stadio “Gianni Renda” per l’inizio della preparazione in vista della prossima stagione. Per i tifosi e tutti coloro i quali vorranno assistere all’allenamento sarà possibile accedere alla struttura, seguendo tutte le direttive anti Covid e le normative diramate dalla FIGC e dalla LND.

In particolare, bisognerà essere muniti di GreenPass da esibire all’ingresso, essere muniti di mascherina ed una volta entrati nella tribuna rispettare il distanziamento interpersonale.