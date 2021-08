Confermato dal Basketball Lamezia con i ranghi di capitano Rodrigo Monier.

«Perno insostituibile a cui non possiamo rinunciare, Rodrigo si metterà alla guida di un gruppo giovane e affamato per un miglioramento costante e continuo, grazie alla sua etica del lavoro e alla sua professionalità» spiega la società gialloblu.

«Playmaker di razza, con la mentalità del capitano per la sua capacità di rendere la squadra unita e coesa, dirigendo il gioco corale e dispensato assist», prosegue la presentazione, «letale nel trafiggere la retina avversaria grazie al suo tiro in sospensione dal Mid Range, dote che nella scorsa stagione, e non solo, ci è valsa per importanti rimonte».