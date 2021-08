Ultime ore di calciomercato anche per il Lamezia Terme in serie D, due test match fissati in settimana

Ultime ore di calciomercato che riguardano anche il Lamezia Terme in serie D, con la società gialloblu a cercare gli ultimi colpi sia in entrata che eventuali uscite (la rosa ad oggi è composta già da 26 giocatori).

I rumors attorno alle operazioni della compagine del presidente Saladini riguardano sia la difesa (ipotesi Ciro Sirignano, ex Paganese) che l’attacco, con il nome che si fa più insistente essere quello di Reginaldo: l’ex Catania e Reggina è richiesto anche da Albinoleffe, Lecco e Fidelis Andria, Vibonese in Lega Pro dopo la rescissione con il club etneo.

Per quanto riguarda il calcio giocato nuovo allenamento congiunto previsto a Borgo a Buggiano mercoledì alle 16 contro il Montecatini, squadra toscana di Eccellenza, mentre si dovrebbe tenere sabato alle 18 al “D’Ippolito” l’incontro amichevole contro la Reggina.

Intanto in Lega Calcio tiene ancora banco il tema delle squadre che hanno chiesto l’iscrizione in serie D in sovrannumero, con anche passaggi previsti al Tar del Lazio il 6 settembre, ovvero una settimana prima l’inizio della stagione regolare con la Coppa.

Il girone I ipotizzato online su siti come notiziariodelcalcio vede ai nastri di partenza: Cavese, Portici, Rotonda, Castrovillari, Cittanovese, Lamezia Terme, Rende, San Luca, Acireale, Biancavilla, Città di Sant’Agata, FC Messina, Giarre, Licata, Paternò, Sancataldese, Trapani, Troina.