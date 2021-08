Ufficiale rosa ed organigramma del Sambiase

Ha preso il via ieri sera, presso lo stadio Gianni Renda, la preparazione del Sambiase Calcio 1923. Agli ordini di mister Giuseppe Neri i giallorossi si sono ritrovati per dare inizio alla stagione 2021-2022 che li vedrà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Prima Categoria. Dopo aver ascoltato il discorso di società e tecnico, i giallorossi hanno ricevuto il caloroso abbraccio dei loro tifosi, accorsi numerosi (ma sempre nel rispetto delle norme anticovid) per salutare l’inizio di questa nuova avventura. Questa la lista completa dei giallorossi che partecipano a questa prima fase di preparazione:

Portieri

Gianluca Lucia 1991

Ibrahima Jallow 2000

Difensori

Andrea Morelli 1993

Marco Valente 1998

Simone Toscano 1994

Vicenzo Pilieci 1999

Antonio Perri 2002

Luigi Pino Miletta 1994

Emanuele Cincotta 2001

Centrocampisti

Pape Bafode Diop 1986

Matteo Gigliotti 1993

Alessandro Napoli 1996

Daniele Mano 1998

Lorenzo Liparota 2000

Francesco Fortuna 1994

Andrea Di Cello 1997

Attaccanti

Mattia Angotti 2000

Pasqualino Varrà 2000

Ebrima Jaiteh 1998

Matteo Piacente 1998

Leoluca Russo 1995

Francesco Cuomo 1985

Questa la composizione dello staff tecnico:

Allenatore-Giuseppe Neri

Collaboratore tecnico-Pasqualino Romagnuolo

Preparatore atletico-Gennaro Curcio

Preparatore portieri-Giuseppe Lanzo

Di seguito anche l’organigramma societario del club:

Presidente-Antonio Varrà

Vice Presidente vicario-Carlo Caporale

Vice Presidente-Emanuele Stella

Vice Presidente-Luigi Fazio

Consiglieri-Antonio Catania, Francesco Guadagnuolo, Ivan Vavalà

Direttore Generale-Antonio Caroleo

Direttore Marketing-Gennaro Morabito

Direttore Sportivo-Gianmarco Lucchino

Segretario-Antonio Gigliotti