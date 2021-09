Antonio Fois passa dalla Paganese al Lamezia Terme

La Paganese Calcio 1926 srl comunica che ha raggiunto l’accordo con la società F.C. Lamezia Terme per la cessione a titolo definitivo del calciatore Antonio Fois.

Il Club ringrazia Antonio per il lavoro svolto e l’impegno profuso in questi mesi e gli augura le migliori fortune professionali.

Esterno destra scuola Salernitana, il classe ’02 ha vestito la maglia della Nocerina oltre a quella della Paganese.

Si terrà sabato, alle 18, con ingresso gratuito, la prima uscita fra le mura amiche del Lamezia Terme. Presso lo stadio Guido D’Ippolito di Lamezia Terme, la formazione del presidente Saladini affronterà in un’amichevole di lusso la formazione amaranto della Reggina. La partita, inoltre, sarà occasione per consolidare ulteriormente i buoni rapporti che intercorrono fra i due club.

Un test importante per la formazione di mister Erra, che avrà modo di visionare i frutti del lavoro svolto nel ritiro di Montecatini. Per molti calciatori gialloblu, la partita con la Reggina sarà anche l’occasione di vivere per la prima volta il manto erboso dello stadio casalingo.