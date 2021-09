La retroguardia del Lamezia Terme potrà fare affidamento sull’esperto difensore Ciro Oreste Sirignano

Un ulteriore colpo di mercato arriva per rinforzare la linea difensiva della società gialloblu del presidente Saladini. La retroguardia del Lamezia Terme potrà ora fare affidamento sul contributo dell’esperto difensore Ciro Oreste Sirignano.

La carriera di Sirignano – classe ’85, nativo di Pomigliano D’Arco – è stata giocata quasi sempre nei campionati professionistici, con varie annate in Serie C, con le maglie di: Catanzaro, Paganese, Virtus Verona, Cavese e molte altre. Oltre a ciò, Sirignano è stato protagonista di due stagioni in Serie B con l’Avellino e ha giocato nella Serie A bulgara con il Botev Plovdin.

Un difensore granitico, roccioso, che solidifica ulteriormente il muro difensivo che sarà posto a guardia della porta gialloblu. Un centrale difensivo, che garantirà maggiore copertura alla squadra ma anche esperienza allo spogliatoio di mister Erra.

Queste le prime dichiarazioni di Sirignano da nuovo calciatore del Lamezia Terme: “Sono realmente felice di tornare in Calabria e di intraprendere questa nuova avventura con il Lamezia. Il presidente e la società sono molto ambiziosi, il progetto è serio e di prospettiva, sono contento di poterne far parte. In precedenza ho già conosciuto mister Erra che è un tecnico preparato e meticoloso, non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui e con i miei nuovi compagni”.