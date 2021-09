Sabato pomeriggio allenamento congiunto tra Sambiase e Campora al “Gianni Renda”

Prosegue la preparazione del Sambiase Calcio 1923 che, agli ordini di mister Neri, lavora in vista del prossimo campionato di Prima Categoria.

In tale ottica si inserisce il primo allenamento congiunto che la squadra affronterà, sabato 4 settembre alle 18.30 al Gianni Renda, con il Campora, formazione che milita in Promozione e nella cui rosa figurano gli ex Sambiase De Pantis e Mandarano.

L’accesso al Gianni Renda sarà consentito sempre nel rispetto delle vigenti normative anticovid, si dovrà, cioè, essere minuti di green pass da esibire all’ingresso e mantenere il distanziamento sociale in tribuna.

Il Sambiase Calcio1923 ringrazia il Direttore Sportivo del Campora Alessandro Vadacchino per la collaborazione e la disponibilità.