Cambio di location per la presentazione del Fc Lamezia Terme

Per ragioni inerenti ad una maggiore possibilità di gestione delle varie implicazioni relative alle vigenti normative anti-Covid, l’evento di domani sera di presentazione del Lamezia Terme, avrà luogo presso l’area parcheggi del Comune di Lamezia Terme in via Arturo Perugini.

L’accesso all’area dell’evento è subordinato al possesso del Green-Pass o tampone negativo certificato entro 48 ore precedenti.

In precedenza la serata avrebbe dovuto tenersi nell’attiguo spazio prospicente il complesso interparrochiale San Benedetto, mentre è confermata la conduzione da parte di Elisabetta Gregoraci.