La Vigor 1919 si assicura le prestazioni sportive del centrocampista Giuseppe Leta

Centrocampista reduce dalla finale play off in Eccellenza con il Sersale, torna in biancoverde dopo la Coppa Italia vinta nel 2016

L’a.s.d. Vigor 1919 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del centrocampista Giuseppe Leta, classe 1989, atleta nelle ultime stagioni protagonista nei maggiori campionati dilettantistici calabresi. Per il calciatore, che nell’ultima stagione ha militato in Eccellenza nel Sersale da protagonista sia nella prima che nella seconda parte della stagione (i giallorossi di mister Saladino sono arrivati alla finale play off anche grazie alle qualità balistiche del centrocampista), si tratta di un ritorno avendo indossato la maglia biancoverde nella stagione 2016/17 vincendo anche la Coppa Italia regionale.