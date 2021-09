Leandro Giampà confermato nella fila dell’Ecosistem Lameziasoccer

Lo scorso anno non ha trovato molto spazio ma ha comunque avuto la possibilità di mettere due palloni nel sacco e distribuire qualche buon assist per i compagni. Per Leandro Giampà, classe 2001, questo potrebbe essere l’anno decisivo per affermarsi e trovare uno spazio stabile in prima squadra.

La sua conferma è stata voluta fortemente dalla dirigenza dell’Ecosistem Lameziasoccer che crede in un salto di qualità definitivo per diventare una prima scelta nel roster orange.

La felicità della panterina orange nelle sue parole: ”Sono contento di essere ancora in questa squadra e di poter proseguire il percorso che abbiamo iniziato lo scorso anno.”

“Le prospettive – continua – della squadra sono quelle di migliorare il risultato dell’anno scorso e cercare di vincere più partite possibili, spero di poter dare una mano alla squadra a centrare gli obiettivi prefissati”.