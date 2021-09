Gironi di serie D ufficializzati martedì alle 13 in diretta facebook

Martedì alle 13, in diretta facebook sul profilo social della Lega Nazionale Dilettanti, saranno ufficializzati i gironi della serie D 2021/2022.

La nuova Fc Lamezia Terme ha come certezze di avere come avversarie le corregionali Castrovillari, Cittanovese, Rende e San Luca.

Altre avversarie note le compagini siciliane, ovvero Acireale, Biancavilla, Giarre, Licata, Fc Messina, Paternò, Sancataldese, Sant’Agata, Trapani, Troina.

A queste 15 formazioni si dovranno aggiungere alcune delle compagini campane e lucane (ogni girone deve essere formato da un minino di 18 ad un massimo di 20 squadre).

In Basilicata sono 3 le iscritte, Francavilla, Lavello, Rotonda, con quest’ultima che la scorsa stagione era inserita nel girone I.

In Campania ai nastri di partenza sono in 15: Afragolese, Casertana, Cavese, Gelbison, Gladiator, Mariglianese, Matese, Nocerina, Nola, Portici, Real Aversa, San Giorgio, Santa Maria Cilento, Savoia, Sorrento.

Nel frattempo si è tenuta davanti all’ingresso del Comune in via Perugini la presentazione della compagine gialloblu, con una rosa ampia di quasi 30 giocatori che verosimilmente non vedrà tutti da subito protagonisti, e nei circi 25 minuti presentati da Elisabetta Gregoraci spazio anche all’annuncio del lancio della campagna abbonamenti e la prima messa in onda del nuovo inno societario.

Al “Guido D’Ippolito” contro la Reggina il primo test match cittadino per la compagine del presidente Saladini, in attesa delle gare che varranno come impegni ufficiali nelle prossime settimane.