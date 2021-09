Proficuo test per la Promosport contro l’Atletico Maida vinto 6-1 dalla squadra di mister Morelli

Ieri pomeriggio, allo stadio Rocco Riga, si è svolto un allenamento congiunto tra Promosport ed Atletico Maida, in vista del primo turno di Coppa Italia (domenica biancoblu in casa contro il Soriano, riposo per i giallorossi che scenderanno in campo mercoledì contro la perdente di Caraffa – StileseMonasterace).

La formazione schierata da mister Morelli nella prima frazione ha visto: Pagano tra i pali, Gagliardi M, Bruno, De Martino, Schirripa, Casella, Scozzafava, Villella, Colosimo, Russo, Corigliano.

Sin dal fischio d’inizio la squadra biancoblu riesce a imporsi sugli avversari, creando numerose occasioni di vantaggio. Corigliano sigla la rete dell’1-0, seguito da Russo che firma il raddoppio. L’Atletico Maida, tuttavia, non demorde e Scalese accorcia le distanze. Si va al riposo sul risultato di 2-1.

Il secondo parziale vede impegnati in campo: Mercuri a difendere la porta, Mascaro, Porpora, Lorecchio, Riccelli, De Fazio, Mercurio, Gagliardi G, Melina, Venturi. Nella ripresa Colosimo realizza il terzo gol biancoblu e Mascaro, con una doppietta, porta il risultato di gioco sul 5-1. Sul finale, Gagliardi G. mette la ciliegina sulla torta, realizzando il sesto goal.

Un ottimo test, dunque, per la Promosport, non solo per il risultato ma soprattutto per l’approccio, l’attenzione e la voglia di far bene, dimostrata in campo.

Al termine della partita, Alessandro Mascaro, autore della doppietta, ha dichiarato: “Dopo quasi un mese di preparazione, nell’ultimo test prima del turno di Coppa Italia, ci siamo interfacciati con l’Atletico Maida, un’ottima squadra che militerà nel nostro stesso girone. Con il passare del tempo ci stiamo amalgamando sempre di più e questo ci ha permesso di realizzare un buon gioco. Il risultato di oggi, per quanto sia un segnale positivo, non ci deve far illudere che tutte le partite siano semplici, anzi, considerando che sulla carta siamo una delle squadre più quotate a vincere il campionato, tutti cercheranno di metterci in difficoltà. Manca poco, ormai, all’inizio del nostro cammino, noi cercheremo di distinguerci in ogni partita e di realizzare tutti gli obiettivi prefissati».