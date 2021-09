Per il classe 2001 Matteo Mantuano conferma nell’Ecosistem Lameziasoccer

Per il classe 2001 Matteo Mantuano lo scorso anno è stato un crescendo, trovando in poco tempo un posto stabile nel quintetto dell’Ecosistem Lameziasoccer, che oggi ne conferma la presenza in orange.

Con la tripletta contro il Palermo, nello scorso campionato, ha messo in mostra tutta la sua tecnica sugellando una stagione che potrebbe essere trampolino per una consacrazione definitiva in prima squadra. Un elemento della linea verde che può rappresentare, al pari degli altri green, il futuro della società.

«Felicissimo di esser stato confermato – le sue prime parole sulla nuova stagione – e di poter far parte per un altro anno di questa grande squadra e famiglia. Cercherò di migliore e crescere apprendendo il massimo dai più esperti. Come squadra proveremo a migliorare sicuramente il piazzamento finale dell’ultimo campionato, e sono sicuro che lavorando duramente riusciremo a farlo».