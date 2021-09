Inizierà domani l’Open Day della Asd Scuola Calcio Polisportiva Lamezia, affiliata al Torino Fc Academy per il sesto anno consecutivo.

Si riaprono le porte della struttura “Gianni Renda” per tutti i bimbi, e da quest’anno anche la Scuola Calcio Women: alle 17 per le annate 2017/2016/2015/2014/2013, per le annate 2012/2011 alle 18.

In organico 8 istruttori, 2 per ogni categoria, con l’inserimento di mister Giuseppe Bruni per la categoria Giovanissimi e la conferma degli altri tecnici della scorsa stagione.

L’open day totalmente gratuito per tutte le fasce di età, dal 2017 al 2005, darà la possibilità di provare almeno per 2 settimane, con la presenza di un educatore di sostegno che sarà presente sui campi.