Nella prima giornata di Coppa Italia dilettanti sconfitte interne per Promosport e Garibaldina

Nella prima giornata di Coppa Italia dilettanti sconfitte interne per le due compagine lametine di Promozione, impegnate però contro avversarie di Eccellenza.

A Soveria Mannelli la Garibaldina cede per 5-2 contro il Sersale di mister Saladino (per gli ospiti doppiette di Nesticò e Silvano e goal di Grandinetti), mentre al “Rocco Riga” di Lamezia Terme i padroni di casa della Promosport cedono per 3-0 al cospetto del Soriano (doppietta di Cannitello con in mezzo gol su punizione di Polimeni).

I giallorossi di mister Cipparrone mercoledì saranno così attesi ad Amantea, trasferta a Campora invece per i biancoblu di mister Morelli.

Dopo il riposo odierno, doppio impegno per l’Atletico Maida che mercoledì ospiterà il Caraffa, domenica andrà a far visita alla Stilomonasterace (avendo vinto i reggini 2-1 contro i catanzaresi).