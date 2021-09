Daniele De Masi, classe 2000, ancora nel roster dell’Ecosistem Lameziasoccer

La conferma se l’è meritata sul campo a suon di gol (14) ed assist (10) dopo aver fatto cose strabilianti l’anno precedente nella juniores. Daniele De Masi, classe 2000, è ormai un punto fermo del roster dell’Ecosistem Lameziasoccer.

Molto esuberante ma con una tecnica da far invidia, può ancora migliorare tanto dal punto di vista caratteriale con riflessi positivi sul suo rendimento.

Dopo i mesi estivi non vedeva l’ora di riassaggiare il parquet, sotto la direzione del mister, con tanta grinta e voglia di mettersi in gioco con quelli che saranno i nuovi compagni d’avventura: “Felice di rinnovare con questa maglia dell’Ecosistem, ormai a Lamezia mi sento a casa. Negli spogliatoi si respira un clima fantastico che ci aiuta e ci sprona per fare sempre meglio”.

“Siamo tutti carichi – prosegue – per l’inizio di questo campionato dove le mie prospettive, come d’altronde quelle della squadra, sono quelle di vincere tutte le partite in modo da raggiungere il miglior posto nella classifica ed ambire alla serie A”.