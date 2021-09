Aperta ufficialmente la sesta edizione dello Slalom Curinghese

Aperta ufficialmente la nuova edizione, numero sei, dello Slalom Curinghese, evento in programma per i prossimi 18 e 19 Settembre.

Dopo la pausa causata dalla pandemia Covid, si riaccendono i motori anche nella ridente cittadina del lametino, Curinga, salita agli onori della cronaca europea negli ultimi tempi per il secondo posto conquistato dal Platano Millenario al contest European Tree of the Year, mentre l’anno precedente aveva stravinto l’Italian Tree of the Year.

Sport e turismo un abbinamento vincente per la cittadina governata dall’amministrazione del Sindaco Dott. Vincenzo Serrao.

La gara organizzata dalla Lamezia Motorsport del Presidente Rizzo avrà la titolarità di Trofeo d’Italia Sud e Coppa Csai Quarta Zona, nonché Challenge Slalom Calabria.

Tanta la soddisfazione in seno alla Lameziamotorsport per il ritorno all’attività dopo aver passato la mano lo scorso anno, in seguito alle problematiche legate alla pandemia Covid, con Enzo ed Antonio Rizzo e Sergio Servidone più motivati che mai a rendere al top questo appuntamento.

Si riparte quindi dal consolidato dell’ultima edizione (2019), mantenendo quasi inalterato il format che vede sempre al primo posto la sicurezza logistica e stradale che è sempre stata un fiore all’occhiello di questa gara. Ciò significa che si è lavorato da un pezzo per raggiungere anche quest’anno un livello organizzativo, logistico e di sicurezza al top.

Sul sito www.lameziamotorsport.it è già possibile effettuare l’iscrizione e scaricare i vari moduli da compilare con annesso programma, percorso e locandina della manifestazione.