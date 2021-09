Sarà Lamezia Terme-Rende il primo impegno ufficiale stagionale per i gialloblu di mister Erra, che ritroverà sulla sponda opposta il direttore sportivo Fabrizio Maglia, insieme alla Vigor Lamezia prima di intraprendere strade diverse dopo il 2015.

Il Dipartimento Interregionale ha reso noto il regolamento e il calendario della Coppa Italia Serie D 2021/2022. La 21ª edizione prenderà il via alle 15 di domenica con le 44 sfide del turno preliminare, per proseguire fino alla finale in programma domenica 22 maggio in campo neutro.

Variata di poco la formula della competizione con anche le semifinali che passano in gara unica come tutti gli altri turni della competizione. In tutti i casi saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari.

Dalla domenica successiva prenderà poi via il campionato, con oggi ufficializzati i gironi.