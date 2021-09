Seconda uscita stagionale e gara da dentro o fuori con il Campora in Coppa Italia per la Promosport

La giornata di domani vedrà la Nsd Promosport impegnata nel secondo turno di Coppa Italia.

Ad attendere la compagine bianco azzurra, presso il campo sportivo Luciano Gagliardi, ci sarà la A.C.D Campora. In virtù della sconfitta casalinga con il Soriano, domani sarà fondamentale vincere, tuttavia le sorti dei ragazzi di mister Morelli dipenderanno dalla terza giornata del mini-girone, infatti per il passaggio del turno, il Campora dovrebbe imporsi con il Soriano.

Alla vigilia il capitano Gennaro Porpora non nasconde il tenore della gara: “Domani ci attende una partita difficile contro una buona squadra che farà il suo esordio stagionale nella categoria, per cui ci prepariamo a questa partita con il massimo rispetto per i nostri avversari. Abbiamo tanta voglia di riscattare la prestazione sottotono di domenica con il Soriano, per cui scenderemo in campo con un atteggiamento completamente diverso”.