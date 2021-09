Slitta l’ufficializzazione dell’organico e composizione del campionato di Prima Categoria.

Il Consiglio Direttivo del C.R. Calabria, esaminate le domande pervenute e considerata la possibile ulteriore vacanza di posti in organico nel Campionato di Prima Categoria per la stagione sportiva 2021/2022, ha ritenuto opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande per le società non aventi diritto.

Entro mezzogiorno di venerdì potranno candidarsi:

le società classificate al 3°, 4° e 5° del Campionato di 2.a Categoria s.s. 2019/2020;

le società classificate dal 6° posto in poi s.s. 2019/2020;

le società con diritto di partecipazione al Campionato di 2^ categoria s.s.2020/2021.

Per tale ragione slittano anche le date di inizio delle attività ufficiali: la Coppa Calabria al 19 settembre, il campionato al 10 ottobre.