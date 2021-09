Fresco di vittoria del campionato di serie B con la squadra della sua città tenterà il bis con la maglia orange dell’Ecosistem Lameziasoccer. Laterale, classe 1997, Manuel Patamia farà parte del roster a disposizione di mister Bebo Carrozza.

Dopo aver iniziato con il calcio a 11, per caso, ha visto in tv una gara di Final Eight e si è innamorato del futsal, realizzando fin subito che quest’ultimo era lo sport per il quale era più portato perché in quei 40 minuti gli dava quelle emozioni che cercava. A 18 anni arriva così l’esordio in Serie A2 con il Catanzaro Calcio a 5 contro la Partenope. L’anno successivo ancora in A2 a Policoro e poi C1 con Bovalino, Enotria e Catanzaro Futsal con cui vince due campionati consecutivi (C1 e B) mettendo la firma sul tabellino in diverse occasioni. Nel suo palmares giovanile la conquista dell’Under 18 regionale e dell’Under 21 nazionale con il Policoro.

“Sono molto felice di aver iniziato questa mia nuova esperienza con la società dell’Ecosistem dove, fin da subito, sono stato accolto da tutti a braccia aperte e fatto sentire uno di loro”. Queste le prime dichiarazioni della nuova Pantera Orange dopo aver fatto conoscenza con i nuovi compagni d’avventura. “Sarà sicuramente una stagione impegnativa – prosegue – ma ho da subito notato una grande voglia da parte di tutti di fare qualcosa di importante. Personalmente non vedo l’ora di iniziare a dare tutto me stesso per questa maglia e sono convinto che dando tutti il 100% ad ogni partita ci toglieremo delle belle soddisfazioni!”