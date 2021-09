Dall’Arvalia 5 ingressi gratuiti in piscina per medici, infermieri e operatori sanitari, insegnanti e commessi

Iniziativa dell’Arvalia Nuoto Lamezia rivolta a «tutti coloro che in questo anno e mezzo di pandemia hanno lavorato per l’intera comunità e si sono spesi per combattere questa emergenza sanitaria con tutti gli strumenti a loro disposizione».

Nello specifico sono stati predisposti pacchetti con 5 ingressi gratuiti in piscina rivolti a:

medici, infermieri e operatori sanitari

agli insegnanti

ai commessi

E’ possibile ritirare i pacchetti direttamente in piscina, contattando il numero whatsapp 351/5924968, oppure attraverso la pagina Facebook della Arvalia Nuoto Lamezia.