Giuseppe Gagliardi passa dal calcio a 11 a quello a 5 con l’Ecosistem Lameziasoccer

Giovane molto promettente che l’Ecosistem Lameziasoccer ha voluto mettere a disposizione di mister Bebo Carrozza, dopo averlo visto all’opera anche in questa estate sulla sabbia. Giuseppe Gagliardi, classe 2002, farà parte del roster della formazione lametina per la prossima stagione. Un salto molto importante per il neo-orange che passa dal calcio a 11 al futsal dopo aver militato per quattro anni nel settore giovanile del Cosenza e nelle ultime due stagioni nelle fila del Sambiase.

Entrato nel mondo dell’Ecosistem nello scorso giugno, con la squadra di Beach Soccer, ha deciso di rimanerci passando al calcio a 5 dove potrebbe mettere in mostra tutte le sue qualità. La squadra del presidente Francesco Manfredi ha deciso da parte sua di dare questa possibilità, perché è indubbio che Gagliardi (dote di famiglia) possiede delle ottime qualità tecniche. Con lui si implementa la linea verde della formazione orange che punta, oltre a far bene in campionato, a creare il roster del futuro.

Il neo-orange ha accolto con molto entusiasmo la nuova avventura: “Il futsal è uno sport che mi ha sempre appassionato e quest’anno, avendo anche fatto esperienza del beach soccer con l’Ecosistem, mi sono convinto a provare questo sport. Il passaggio da un modo di giocare più statico, quale è il calcio ad 11, ad uno più dinamico come il calcio a 5 è difficoltoso, almeno in questi primi tempi, ma diciamo che sto iniziando a prenderci la mano. Per i mesi a venire mi auguro di riuscire a trovare il giusto modo per essere utile alla squadra e al mister”.