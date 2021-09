La Libertas Lamezia consolida il primato nel campionato master con la vittoria a Castrovillari

Sempre più sola la Libertas Lamezia del Presidente Sesto al comando della classifica del Campionato di Società Master corsa su strada, nonostante diverse assenze. Sabato 4 settembre la Libertas si è aggiudicata la IV prova del campionato di società in quel di Castrovillari, dove si è disputato il “ IX Memorial Avv. F. De Biase e Barbara Malomo”.

Il percorso di gara si è articolato in un giro cittadino di circa 1400 metri, da ripetere 6 volte per un totale di 8,2 km, caratterizzato da un falsopiano e da un corrispondente tratto in leggera discesa, delimitati agli estremi da due boe segnaletiche. A circa metà percorso il tracciato prevedeva un breve tratto in discesa e uno corrispondente in leggera salita. Circuito scorrevole ma pur sempre impegnativo. La differenza, come sempre, la fa soprattutto l’impostazione del ritmo di gara che si vuole mantenere.

La Libertas ha colto la terza vittoria su quattro gare previste dal calendario (in una non ha partecipato in quanto il regolamento prevede la disputa di 7 gare al meglio di 9 totali), totalizzando 1487 punti, seguita dalla Cosenza K42 con 1378 punti e dalla Corricastrovillari con 872. Seguono poi Marathon CS 642, Polisportiva Magna Graecia Cassano 457, Hobby Marathon CZ 387, I Fricati i capu asd 356, Asd Jure Sport 282, Team Basile 263, Violettaclub154.

Le posizioni utili degli atleti Libertas, ai fini della classifica, sono state le seguenti:

M35: Tucci (1°), Maggisano (2°), (rispettivamente anche 2° e 3° in classifica generale ), Abbruzzese (4°), Cartella (6°). M40: Ferraro (5°).

M45: Fazio (5°), Dattilo (9°), Anania (12°).

M50: Critelli E. (2°), Cristiano (3°), Mancuso (4°), Chirumbolo (16°). M55: Brancatelli (3°), Matani (6°).

M60: Falvo (2°), Isabella (3°), Villella (4°). M65: Zarola (2°).

Ha bagnato il suo esordio con la Libertas, l’atleta Emanuele Sesti, con un ottimo 2° posto nella categoria di appartenenza (Seniores).

Le atlete della Libertas presenti Buyanova e Taiani sono arrivate rispettivamente 3° e 4° nella classifica di categoria F50 e 11° e 14° in classifica generale. La squadra femminile ha colto il 3° posto con 195 punti, dietro la Cosenza K42 prima con 474 punti e la Corricastrovillari 2° con 200 punti.

Soddisfatto a fine gara il Presidente Sesto: «complimenti a tutti gli atleti presenti per l’ottima prova di società e per i vari podi di categoria. Adesso concentrati e compatti in vista della 5^ prova di campionato in quel di Roggiano per la 2^ Edizione della “Corriroggiano” in programma domenica 12 settembre alle 9.30».