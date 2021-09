Non ha perso tempo ed appena è stato possibile ha raggiunto Lamezia in largo anticipo sulla data prevista per l’inizio della stagione. Alla voglia di una nuova avventura non ha saputo resistere e così Jorge “Coco” Regner sarà un calcettista dell’Ecosistem Lameziasoccer per il campionato che inizierà tra un mese.

La società del presidente Francesco Manfredi ha tesserato dunque il pivot classe ‘88 nativo di Villa Ballester (Argentina). Cresciuto nel campionato argentino AFA nell’Estrema de Maldonado e 17 Agosto Futsal, ha in seguito proseguito la sua carriera in Italia giocando con Città di Nuoro, Salinis, Altamura, MGM2000 Morbegno, con vittoria del torneo, ed infine nel Mortellito BPG dove anche qui lo scorso anno ha trascinato i compagni alla vittoria del campionato.

Un ottimo colpo di mercato per la società orange che si assicura un elemento esperto e dall’alto rendimento in campo.

Sin dalle prime battute il neo-orange è apparso molto motivato e convinto di aver fatto la scelta giusta per continuare il suo percorso sportivo: “Felice di far parte della famiglia Ecosistem Lamezia soccer. Ringrazio la società e lo staff tecnico per la fiducia che hanno riposto in me. Una fiducia che voglio ripagare sul campo con il mio impegno e le mie prestazioni. Mi sento molto carico ed entusiasta di ripartire convinto che con impegno e dedizione andremo alla ricerca dei nostri obiettivi in ​​questa stagione”.