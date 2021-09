La Raffaele Lamezia conferma lo staff tecnico con impegni congiunti tra le 4 diverse formazioni

La Raffaele Lamezia rende nota la composizione dello Staff Tecnico che avrà cura di gestire la rosa per la stagione 2021/2022.

Salvatore Torchia, come già annunciato in precedenza sarà il supervisore tecnico. Oltre a guidare la Serie B maschile, allenerà anche la Serie C young femminile.

Roberto Panzarella sarà l’assistente allenatore e lo scoutman. Volto storico della pallavolo lametina, ormai fa parte della famiglia gialloblù dal 2016/2017.

Maurizio Davoli sarà il secondo allenatore affianco a mister Torchia e guiderà anche i giovani ragazzi della Serie C maschile continuando il percorso di crescita iniziato lo scorso anno con la vittoria del campionato di Serie D regionale.

Valerio Del Carpio confermato come preparatore atletico, seguirà tutte e quattro le squadre che si presentano ai nastri di partenza. Dopo anni di risalto nel panaroma nazionale come giocatore di beach Volley, ha fatto di Lamezia Terme la sua casa e della Raffaele Lamezia la sua seconda famiglia mettendo a disposizione, con il suo grande spirito di collaborazione, oltre che le sue doti sportive anche le sue doti umane.