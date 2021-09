Ufficializzato il calendario della Promozione, esordio in casa per Atletico Maida e Garibaldina, trasferta per Promosport

Atletico Maida – Campora, Garibaldina – Villaggio Europa Rende, San Fili – Promosport. Questa la prima giornata del girone A di Promozione per quanto riguarda gli impegni delle 3 società lametine (alla seconda giornata in programma Promosport – Garibaldina), con nessuna compagine iscritta in Eccellenza ed in attesa delle ufficialità per quanto riguarda la Prima Categoria in cui si troveranno ai nastri di partenza 3 compagini tra Vigor Lamezia, Vigor 1919, Sambiase.

Per quanto riguarda il calcio giocato in Eccellenza e Promozione si inizia domenica, con sosta natalizia tra il 26 dicembre ed il 2 gennaio durante la quale il 22 dicembre si terrà la finale della Coppa Italia Dilettanti (fuori al primo turno le 3 lametine).

Il 5 gennaio ed il 2 marzo i due turni infrasettimanali previsti, con fine campionato previsto per il 10 aprile e torneo delle regione dal 23 al 30 aprile. Successivamente si terranno i play off e play out.