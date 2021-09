Finanziati tramite “sport e periferie 2020” interventi allo stadio Carlei ed impianti a Gizzeria e Carlopoli

Approvata la graduatoria finale dei progetti presentati nell’ambito del “Bando Sport e Periferie”, r nel lametino risultano finanziati interventi a:

Gizzeria 103.000 euro

Lamezia Terme 700.000 euro ( lavori allo stadio Carlei da parte della Provincia di Catanzaro )

) Carlopoli 675.000 euro

Non finanziate le proposte presentate dai comuni di Soveria Mannelli, Motta Santa Luca e Lamezia Terme per esaurimento di fondi, escluse invece quelle di San Pietro a Maida, Maida, Falerna, Feroleto Antico, Pianopoli, Curinga, Nocera Terinese, Jacurso, Martirano Lombardo, e tra i privati lametini Officine del Corpo, Next Atlas, Parrocchia Santa Maria Goretti, Riccardo Viola Tennis & Sports S.S.D. A R.L.,