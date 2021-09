Mondiali di kite surf e 44° MusicAma Calabria tra i grandi eventi finanziabili nel 2021 dalla Regione

Con Decreto n.9241 del 14.09.2021, preso atto dei lavori della commissione di valutazione, è stata approvata la Graduatoria Provvisoria degli interventi finanziabili e non finanziabili e l’elenco delle istanze non ammesse a valutazione, in merito al bando dei grandi eventi 2021.

Nel lametino 210.000 euro riconosciuti all’Hang Loose Beach per i mondiali di kite surf a Gizzeria, stesso importo anche per l’Ama Calabria in merito alla 44° MusicAma Calabria.

Entro il 24 settembre sarà possibile proporre istanza di riesame, mediante formale richiesta da inviare all’indirizzo pec grandieventi.segretariato@pec.regione.calabria.it. Ipotesi già annunciata da Ruggero Pegna.