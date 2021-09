Stefania Papa primo volto nuovo per la Raffaele Lamezia

Dopo le conferme di Lorena Brigante, Erika Gambardella, Ilaria Perri e Serena Torcasio, primo importante acquisto per la Raffaele Lamezia che per la stagione di Serie C femminile al centro schiererà la veneta Stefania Papa, innalzando non solo l’efficacia a muro, ma anche la propensione offensiva.

Sicuramente una delle centrali più incisive nel panorama calabrese dove è approdata nella stagione 2017/2018 per disputare il campionato di Serie B2 con la Cofer Lamezia con cui si è resa protagonista insieme a Serena Torcasio, che ritroverà proprio nella squadra gialloblù, formando una delle coppie di centrali più forti del girone. Da lì in poi, ha disputato il campionato di B1, prima con la Cofer Lamezia, e poi sempre campionati nazionali con Volley Reghion Reggio Calabria.

Lamezia, ormai è diventata la sua seconda casa, e non potrebbe che essere entusiasta della scelta fatta: “Ho scelto la Raffaele Lamezia per gli obbiettivi ambiziosi che mi ha prospettato il Presidente Strangis. Sicuramente c’è la voglia di far bene in quella che è la città che mi ha accolta riportandola su scenari nazionali. La rosa è competitiva e proveremo a raggiungere insieme il traguardo finale”.