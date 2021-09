Domenica prima gara di campionato casalinga per il Lamezia Terme, ospite il Troina

Serie d

Domenica alle 15 prima gara di campionato per l’Fc Lamezia Terme, che ospiterà al “Guido d’Ippolito” il Troina dopo l’uscita ai rigori contro il Rende in Coppa Italia. Tre le fasce di prezzo dei tagliandi di ingresso per la tribuna (12 per la centrale, 10 laterale, 8 inferiore), 7 euro per gradinata e curva sud (dove andrà la tifoseria ospite). Per acquistare il biglietto d’ingresso allo stadio per la prima di campionato la biglietteria presso il D’Ippolito seguirà i seguenti orari: