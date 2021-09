Continua a vincere la Libertas Lamezia e conquista la 5^ prova del campionato di società master di corsa su strada. La squadra del presidente Sesto si è importa a Roggiano, dove domenica ha avuto luogo la 2^ edizione della “Corrriroggiano”, organizzata dalla Asd Corricastrovillari in collaborazione con la Pro Loco di Roggiano ed il patrocinio del Comune di Roggiano, sotto l’egida della Federazione di Atletica Leggera -Fidal.

Il percorso di gara si è articolato in un giro cittadino di poco più di 1500 metri da ripetere 6 volte per un totale di 9,2 km caratterizzato da un percorso misto molto impegnativo con rapidi saliscendi e un tratto in salita abbastanza insidioso per via di una pendenza almeno del 5% che ha messo a dura prova la tenuta degli atleti facendo molta selezione.

La gara, che ha visto scendere in “pista” anche il presidente Sesto, ha registrato le seguenti posizioni utili degli atleti ai fini della classifica di società:

M35 Tucci 1^, Maggisano 2^ (rispettivamente anche 2^ e 3^ in classifica generale), Abbruzzese R. 4^, Cartella 6^

M40 Attisani 4^. M45 Fazio 4^, Dattilo 5^

M50 Critelli E. 2^, Cristiano 4^, Mancuso 5^, Chirumbolo 20^

M55 Brancatelli 2^, Matani 6^, Abbruzzese G. 13^.

M60 Bruno G. 1^, Falvo 3^, Villella 4^. M65 Zarola 2^, Sesto 4^.

La Libertas ha colto la quarta vittoria su cinque gare previste dal calendario, mentre in una non ha partecipato in quanto il regolamento prevede la disputa di 7 gare al meglio di 9 totali. In classifica finora la Libertas ha totalizzato 1492 punti, seguita dalla Corricastrovillari 1446, Cosenza K42 con 1001 e dalla Polisportiva Magna Graecia Cassano con 615 punti. Seguono poi Asd Jure Sport 559, Marathon CS 380, I Fricati i capu Asd 267, Poliporto Soverato 196, Violettaclub179.

Buona prova della Libertas anche in campo femminile: presenti Tarantino, Buyanova e Taiani, rispettivamente 2^, 3° e 4° nella classifica di categoria F50, mentre nella F60 Carnovale 2^. La squadra femminile ha colto il 2° posto con 373 punti, dietro la Cosenza K42 prima con 559 punti.

In classifica generale maschile il podio al momento recita: Libertas Lamezia punti 100 (4 gare su 5), Cosenza K42 punti 94 (una gara in più, 5 su 5), Corricastrovillari punti 68 (una gara in più, 5 su 5).

Soddisfatto a fine gara il presidente Sesto: “Complimenti a tutti gli atleti presenti per l’ottima prova di società e per i vari podi di categoria. Adesso concentrati e compatti in vista delle restanti 3 prove utili su 4 totali di campionato, per acquisire i punti necessari per la vittoria aritmetica del campionato”.

Prossima gara il 10 ottobre a Reggio Calabria per il “2^ Trofeo dei Bronzi”.