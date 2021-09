Inizierà il 10 ottobre il campionato di serie C Gold per il Basketball Lamezia.

Esordio casalingo per le fenici gialloblu alle 19 al Palasparti contro l’Asd Rocca Rainola, una settimana dopo trasferta in casa della Pallacanestro Trinita a Sala Consilina, e nuovo turno casalingo il 24 ottobre contro la Cestistica Benevento.

Doppia trasferta il 30 ottobre a Cercola ed il 3 novembre a Potenza, e doppio turno casalingo subito dopo con il 7 novembre atteso il Basket Club Irpinia ed il 21 novembre Pallacanestro Angri.

Turnazione ripristinata nella seconda parte del girone d’andata: il 28 novembre viaggiante a Belizzi, il 5 dicembre al Palasparti il New Basket Agropoli, il 9 dicembre visita al polifunzionale di Rende, il 12 dicembre in arrivo la JuveCaserta, il 18 dicembre trasferta in casa del Sant’Antimo, e chiusura casalinga il 9 gennaio contro la New Caserta Basket ed ultimo turno il 16 gennaio in casa della Pallacanestro Salerno.

Dalla settimana dopo al via il girone di ritorno a campi invertiti.