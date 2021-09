Si è svolta nella location del circolo tennis Lamezia in Magolá la finale dei play off femminili di tennis tra il Lamezia e tennis Vibo per la promozione in serie C.

Il circolo Lamezia riesce a vincere, e per la prima volta conquista la C con una squadra femminile, composta dalle giocatrici Arraja ,Muraca e Saturno Lucia.