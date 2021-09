Prima giornata oggi anche per il campionato di Promozione, con nel girone A a sorridere Garibaldina e Promosport, sconfitta invece per l’Atletico Maida.

A Soveria Mannelli le reti di Garofalo e Scalise segnano la vittoria dei padroni di casa sul Villaggio Europa Rende, mentre a San Fili son Colosimo e Corigliano a siglare la vittoria della squadra di mister Morelli contro i giocatori allenati da Stranges.

Foto 2 di 2



Al “Gianni Renda” esordio non fortunato per l’Atletico Maida, con Mandarano che sigla una doppietta (tra cui un rigore) per il Campora.