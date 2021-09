Soddisfatti i tecnici di Troina e Lamezia Terme, ma per motivi diversi

Anche se per motivi diversi, a fine gara in sala stampa si dicono soddisfatti della gara offerta dai propri giocatori sia il tecnico del Troina che quello del Lamezia Terme.

Per gli ospiti il tecnico Angelo Galfano si dice orgoglioso della prova offerta dal Troina: «devo fare i complimenti ai ragazzi, hanno dato tutto, e lavoriamo insieme solo da una settimana. Avevo chiesto loro di essere squadra, nonostante troppe assenze siamo riusciti a rimanere in gara subendo 2 gol evitabili a difesa piazzata. Potevamo anche riaprire la gara, non abbiamo sfruttato le occasioni avute».

Il tecnico ex Vibonese spiega che «sono soddisfatto perché siamo venuti a giocarcela sul campo del Lamezia Terme, che al pari di un altro paio di squadre si giocherà la vittoria del campionato. In campo è andato anche chi non lo faceva da diversi mesi, chi ha giocato lo ha fatto dando tutto, per questo vedo in questa gara una grande conquista. Con gli ultimi 4 arrivi in attesa dei transfert la squadra non è ancora completa, ma anche chiudendo con 8 under in campo non abbiamo lasciato nulla».

Cammino per i siciliani che è partito in salita: «partiamo da una penalizzazione di -6, quindi per salvarci ci serve tempo ed un cammino da play off. Il girone di andata sarà una sofferenza, ma la strada credo sia quella giusta per questa squadra. Prima della partita ho chiesto ai ragazzi di far si che fosse il Lamezia a dover dimostrare di essere più forte di noi, dopo una settimana di lavoro insieme in modo incompleto abbiamo cercato di pressare alto e ripartire».

Ultima battuta sui padroni di casa: «Lamezia ha società, pubblico, organico per contendere a Trapani, Cavese ed altre squadre il salto di categoria. Sarà una lunga stagione combattuta».

Sul fronte opposto mister Alessandro Erra saluta la prima vittoria ufficiale del Lamezia Terme, non celando la gara dai due volti: «abbiamo alternato buone cose ad altre oggettivamente da rivedere, in questo ambito anche la condizione fisica non è omogenea per tutto il gruppo. Era in preventivo una situazione iniziale lacunosa, su cui c’è da lavorare. Nel primo tempo abbiamo fatto vedere più cose positive, nella ripresa ci siamo allungati troppo a tratti e sbagliato diverse uscite che potevano costarci caro. Per il periodo e la situazione era una situazione chiara e prevista».

Reti che sono arrivate dagli elementi più giovani dei gialloblu: «per gli under il discorso noto è che 4 in campo devono esserci sempre, abbiamo dei ragazzi con buone qualità che hanno ampi margini di crescita. C’è da lavorare perché il percorso sarà lungo».

Per una notizia non positiva come l’infortunio di Camilleri, il quale ha subito una distorsione alla caviglia che dovrà essere valutata nei prossimi giorni, la nota lieta della rete nata dai cambi: «Provazza è un classe 2003 che ha grande qualità ma anche grande voglia di mettersi a disposizione, che è un aspetto molto importante per la crescita personale di ogni elemento».

Altri aggiustamenti potrebbero arrivare in settimana spiega Erra: «Corapi si sta allenando ancora a parte, quanto prima dovrebbe rientrare in gruppo per dare il proprio apporto. A mercato ancora in corso, che è un aspetto per certi versi assurdo con movimenti continui, tutte le squadre sono in una fase di adattamento».

In tal senso alla vigilia della gara è stato ufficializzato dal Lamezia Terme l’arrivo del cileno José Herrera. «Dalle notizie che abbiamo è un giocatore di movimento che può variare su tutto il fronte offensivo, ma c’è da mettere apposto tutto l’iter burocratico prima», precisa Erra, che poi torna sulla gara andata in archivio reputando non scontato uno scarto più ampio: «nei momenti di scarsa lucidità emergono le qualità delle squadre, dobbiamo far tesoro degli errori e ripartire al meglio in settimana. Oggi abbiamo subito una giusta preoccupazione e sofferenza nella ripresa, che è anche meglio perché le partite più belle e che contano si vincono 1-0. Abbiamo alternato cose buone ed altre meno, come normale del periodo, è un percorso giusto di conquista perché dietro i risultati c’è il lavoro in settimana e la gara stessa. Siamo in crescita per proiettarci con costanza nei piani alti».